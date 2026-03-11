TEAM 54 presents Vol.13「2nd Life あの人は今！」3月19日(木)～22日(日) 大阪・心斎橋PARCO SPACE14、3月25日(水)～29日(日)東京・築地本願寺ブディストホールにて上演
TEAM 54 presents Vol.13「2nd Life あの人は今！」が3月19日（木）から大阪・心斎橋PARCO SPACE14にて、3月25日（水）から東京・築地本願寺ブディストホールで上演される。
本公演は、脚本を前田耕陽、演出を川浪ナミヲが務める、TEAM54の13回目の公演。
今回は、芝居に歌にダンスにマジックにTeam54ならではのエンタメショーになると言う。
出演者には前田耕陽のほか、浅野彰一、MousePiece-reeの森崎正弘、リリパットアーミーⅡのうえだひろし、種村ひなたらが名を連ねた。
また、声の出演として成田昭次も参加する。
STORY
様々な分野で一世を風靡した大スター達もピークが過ぎると体力、人気、と様々なものが落ちて来て、世間からも忘れられた存在に、、、、
そんな人たちがもう一度世の中をあっと言わせようとなりふり構わず奮闘する物語。。
果たして彼らに再び光は当たるのか？？？
歌にダンスにマジックに、、、Team54ならではのエンタメショー！
前田耕陽(脚本・出演)
TEAM54 約2年ぶりのお芝居！
芸達者な役者陣をゲストにお招きして、最高級なエンターテイメントをお届けします。
さらに終演後に歌謡ショーも付いているお得な公演です。
ぜひ劇場に足をお運びください！！
お待ちしてまーす。
本作は3月19日（木）から大阪・心斎橋PARCO SPACE14で、3月25日（水）から東京・築地本願寺ブディストホールで上演される。
詳細は公演公式Xで。
（文：TEAM54）
TEAM 54 presents Vol.13「2nd Life あの人は今！」
【脚本】前田耕陽
【演出】川浪ナミヲ
【出演】前田耕陽、浅野彰一、森崎正弘、うえだひろし、種村ひなた、山下崚翔、延命愛実、吉川英一、炭谷征之、NORI、TEAM54 BAND（金武功 稲岡吾郎）
〈声の出演〉成田昭次
【大阪公演】
心斎橋PARCO SPACE14
2026 年3 月
19 日（木）18:00
20 日（金祝）11:00／15:00
21 日（土）11:00／15:00
22 日（日）11:00／15:00
【東京公演】
築地本願寺ブディストホール
2026 年3 月
25 日（水）18:30
26 日（木）18:30
27 日（金）18:30
28 日（土）12:00／16:00
29 日（日）12:00／16:00
チケット
大阪公演 https://livepocket.jp/t/team54osaka13
東京公演 https://livepocket.jp/t/team54tokyo13
公式X
https://x.com/team54notice
公式Instagram
https://www.instagram.com/team54notice