TEAM 54 presents Vol.13「2nd Life あの人は今！」が3月19日（木）から大阪・心斎橋PARCO SPACE14にて、3月25日（水）から東京・築地本願寺ブディストホールで上演される。

本公演は、脚本を前田耕陽、演出を川浪ナミヲが務める、TEAM54の13回目の公演。

今回は、芝居に歌にダンスにマジックにTeam54ならではのエンタメショーになると言う。

出演者には前田耕陽のほか、浅野彰一、MousePiece-reeの森崎正弘、リリパットアーミーⅡのうえだひろし、種村ひなたらが名を連ねた。

また、声の出演として成田昭次も参加する。

STORY 様々な分野で一世を風靡した大スター達もピークが過ぎると体力、人気、と様々なものが落ちて来て、世間からも忘れられた存在に、、、、

そんな人たちがもう一度世の中をあっと言わせようとなりふり構わず奮闘する物語。。

果たして彼らに再び光は当たるのか？？？ 歌にダンスにマジックに、、、Team54ならではのエンタメショー！

前田耕陽(脚本・出演) TEAM54 約2年ぶりのお芝居！

芸達者な役者陣をゲストにお招きして、最高級なエンターテイメントをお届けします。

さらに終演後に歌謡ショーも付いているお得な公演です。 ぜひ劇場に足をお運びください！！

お待ちしてまーす。



本作は3月19日（木）から大阪・心斎橋PARCO SPACE14で、3月25日（水）から東京・築地本願寺ブディストホールで上演される。

詳細は公演公式Xで。

（文：TEAM54）