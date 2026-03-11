「賢明な補強」去就注目の久保建英、イングランド古豪の獲得候補として現地メディアが報道「先発メンバーにクオリティを加えられる」
１月にハムストリングを負傷して戦列を離れたレアル・ソシエダの久保建英は、復帰に近づきつつあるようだ。一方で、シーズン後の去就も注目される。かねてから移籍の可能性が取りざたされてきたのは周知のとおりだ。
以前も候補として名前にあがったのが、プレミアリーグの古豪エバートンだ。『3 Added Minutes』は３月９日、AIの『Grok』に今季終了後の同クラブの補強について質問したところ、獲得候補に久保の名前があがったと報じている。
同メディアは「適切な金額のオファーが届けば、ソシエダは資金化に前向きになるかもしれない」と報道。「前線で違うものをもたらすことができる。加えて、先発メンバーにクオリティを加えられるかもしれない」と、久保がエバートンにとって良い補強になるかもしれないと伝えた。
「エバートンが欧州の大会に出場すれば、過密日程に取り組むためにできるだけの戦力が必要となる。クボはまだ若いが、すでにこれまでのキャリアで多くの試合をこなしてきた。そしてこれからさらに成長するポテンシャルを持つ」
「獲得できれば、エバートンにとって、長期的に賢明な補強となるだろう。ただ、国外からの補強では常に、イングランドでの生活に適応する間の忍耐が必要となる」
マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、再びマジョルカと渡り歩き、３年にわたる武者修行を経て、2022年夏にソシエダに加入した久保。以降、157試合で25得点、21アシストを記録してきた活躍は誰もが知る。
『3 Added Minutes』は「クボはスペインで自分の力を証明した。イングランドに活躍の場を移すことは、彼にとって良いかもしれない」と報じた。
移籍から４年、ワールドカップが開催される夏に、久保のキャリアは新たな時代を迎えるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
以前も候補として名前にあがったのが、プレミアリーグの古豪エバートンだ。『3 Added Minutes』は３月９日、AIの『Grok』に今季終了後の同クラブの補強について質問したところ、獲得候補に久保の名前があがったと報じている。
「エバートンが欧州の大会に出場すれば、過密日程に取り組むためにできるだけの戦力が必要となる。クボはまだ若いが、すでにこれまでのキャリアで多くの試合をこなしてきた。そしてこれからさらに成長するポテンシャルを持つ」
「獲得できれば、エバートンにとって、長期的に賢明な補強となるだろう。ただ、国外からの補強では常に、イングランドでの生活に適応する間の忍耐が必要となる」
マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、再びマジョルカと渡り歩き、３年にわたる武者修行を経て、2022年夏にソシエダに加入した久保。以降、157試合で25得点、21アシストを記録してきた活躍は誰もが知る。
『3 Added Minutes』は「クボはスペインで自分の力を証明した。イングランドに活躍の場を移すことは、彼にとって良いかもしれない」と報じた。
移籍から４年、ワールドカップが開催される夏に、久保のキャリアは新たな時代を迎えるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」