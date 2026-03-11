「本気？」「お久しぶり」73歳の元日本代表監督、フランス１部クラブの監督就任にSNSざわつく「復帰マジ熱い」

「本気？」「お久しぶり」73歳の元日本代表監督、フランス１部クラブの監督就任にSNSざわつく「復帰マジ熱い」