「本気？」「お久しぶり」73歳の元日本代表監督、フランス１部クラブの監督就任にSNSざわつく「復帰マジ熱い」
フランス１部のナントは現地３月10日、新監督にヴァイッド・ハリルホジッチが就任すると発表した。
今季ここまで４勝５分け16敗で降格圏の17位に沈んでいるナントは、チームを率いてきたアハメド・カンタリ監督の解任を決断。後任として、かつて日本代表も率いたハリルホジッチを招聘した。
クラブは公式サイトで、「1980年代（1981〜1986年）にナントの象徴的な選手として活躍したヴァイッド・ハリルホジッチは、2018年から2019年にかけて監督も務めており、クラブをよく知る人物だ。また、彼はトップレベルの指導者として、数多くのクラブ（パリ・サンジェルマン、リール、ディナモ・ザグレブ）や複数の代表チーム（アルジェリア、日本、モロッコなど）を率いてきた経歴でも知られている」と伝えている。
ナントの公式Xでも発表されると、SNS上では「復帰マジ熱い」「本気？」「なんやかんやハリルは欧州から声がかかる人だし凄い」「お久しぶり」「立て直してくれ」などの声が上がった。
経験豊富な73歳は、チームを降格の危機から救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
