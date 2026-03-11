FRUITS ZIPPER新曲「ぶちかませよ！」配信リリース！初披露ライブ映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FRUITS ZIPPERが、新曲「ぶちかませよ！」を3月11日に配信リリースした。

■「ぶちかませよ！」はケツメイシRYOJI書き下ろし

今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い1曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する『MBSベースボールパーク』の2026年の新テーマソングに決定しており、話題を呼んでいる。

3月8日には、神戸ワールド記念ホールにて開催された『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day2』のステージで楽曲を初披露。観客と共にタオルを振り回し、初パフォーマンスとは思えないほど大きな盛り上がりを見せた。その際のライブ映像は、3月11日12時にYouTubeにて公開となっている。

4月から神奈川、東京、広島、香川、北海道、愛知、兵庫、福岡と8都市16公演を巡る史上最大規模のアリーナツアー開催を控えるFRUITS ZIPPER。東京ドーム公演を経て、さらなる進化を遂げる2026年のFRUITS ZIPPERに注目しよう。

