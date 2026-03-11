森崎ウィン×Snow Man向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』Blu-ray＆DVD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィン×向井康二（Snow Man）W主演映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray＆DVDが、6月5日に発売されることが決定した。

■Blu-ray/DVD豪華版には森崎×向井のビジュアルコメンタリー収録

本作は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める日タイ共同制作作品。

劇場では、2025年10月31日の公開から4ヵ月以上続くロングランとなり、今もなおリクエスト上映が相次いでいる。

パッケージは、Blu-ray豪華版、DVD豪華版、DVD通常版の3商品が発売。Blu-ray/DVD豪華版には、特典ディスク2枚が付属する。メイキング、イベント映像集に加え、劇場上映時、観客を胸キュンと爆笑の渦に包み、史上トップクラスのダウンロード数となった副音声のビジュアルコメンタリー（出演：森崎ウィン、向井康二）を収録。

劇場副音声上映では未公開の映像も観ることができる。また、数量限定で、特製ブックレット、ミニクリアファイル、ポストカードが封入。さらに、法人別オリジナル特典フォンタブも実施する。

なお本作は現在、U-NEXTにて先行独占レンタル配信中。

※メイン写真：『（LOVE SONG）』Blu-ray豪華版展開図画像

■リリース情報

2026.06.05 ON SALE

Blu-ray＆DVD『（LOVE SONG）』

※レンタルDVD同時リリース

■作品情報

『（LOVE SONG）』

U-NEXTにて先行独占レンタル配信中

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■【動画】森崎ウィン×向井康二“400日の軌跡”「Journey of『（LOVE SONG）』」

■関連リンク

映画『（LOVE SONG）』作品サイト

https://movie-lovesong.jp/