森崎ウィン×Snow Man向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』Blu-ray＆DVD発売決定
森崎ウィン×向井康二（Snow Man）W主演映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray＆DVDが、6月5日に発売されることが決定した。
■Blu-ray/DVD豪華版には森崎×向井のビジュアルコメンタリー収録
本作は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める日タイ共同制作作品。
劇場では、2025年10月31日の公開から4ヵ月以上続くロングランとなり、今もなおリクエスト上映が相次いでいる。
パッケージは、Blu-ray豪華版、DVD豪華版、DVD通常版の3商品が発売。Blu-ray/DVD豪華版には、特典ディスク2枚が付属する。メイキング、イベント映像集に加え、劇場上映時、観客を胸キュンと爆笑の渦に包み、史上トップクラスのダウンロード数となった副音声のビジュアルコメンタリー（出演：森崎ウィン、向井康二）を収録。
劇場副音声上映では未公開の映像も観ることができる。また、数量限定で、特製ブックレット、ミニクリアファイル、ポストカードが封入。さらに、法人別オリジナル特典フォンタブも実施する。
なお本作は現在、U-NEXTにて先行独占レンタル配信中。
※メイン写真：『（LOVE SONG）』Blu-ray豪華版展開図画像
■リリース情報
2026.06.05 ON SALE
Blu-ray＆DVD『（LOVE SONG）』
※レンタルDVD同時リリース
■作品情報
『（LOVE SONG）』
U-NEXTにて先行独占レンタル配信中
出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）
ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子
ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太
夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博
監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー
脚本：吉野主 阿久根知昭
主題歌：Omoinotake「Gravity」
制作幹事・配給：KADOKAWA
(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会
■【動画】森崎ウィン×向井康二“400日の軌跡”「Journey of『（LOVE SONG）』」
■関連リンク
映画『（LOVE SONG）』作品サイト
https://movie-lovesong.jp/