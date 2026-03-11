Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年2月27日現在）
●指数（日本円）
＜日本株＞ 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P 日本500指数 10.62％ 15.70％ 50.89％
S&P/TOPIX 150 10.05％ 15.12％ 50.38％
S&P 日本中型株100指数 13.12％ 17.89％ 47.60％
S&P 日本小型株250指数 12.96％ 18.37％ 58.26％
S&P/JPX Prime Market 250 10.49％ 15.84％ 51.09％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 年初来 12ヵ月
不動産 20.43％ 24.30％ 73.13％
素材 18.98％ 29.10％ 60.15％
公共事業 13.95％ 16.10％ 64.74％
資本財・サービス 13.84％ 21.34％ 69.70％
一般消費財・サービス 11.19％ 10.31％ 33.40％
ヘルスケア 10.67％ 12.04％ 28.61％
エネルギー 10.52％ 25.86％ 82.90％
金融 9.71％ 19.99％ 60.73％
生活必需品 9.18％ 7.40％ 29.41％
情報技術 7.10％ 16.38％ 59.87％
コミュニケーション・サービス -3.81％ -6.46％ 16.83％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 年初来 12ヵ月
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス 13.13％ 18.03％ 64.07％
S&P 日本500均等ウェイト指数 11.35％ 15.54％ 49.53％
S&P 低ベータ日本指数 11.05％ 12.84％ 40.12％
S&P/JPX 配当貴族指数 11.01％ 15.47％ 53.61％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 10.26％ 14.62％ 54.29％
S&P モメンタム日本大中型株指数 9.46％ 15.73％ 50.02％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 8.78％ 10.88％ 33.71％
S&P クオリティ日本大中型株指数 8.50％ 12.16％ 40.23％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P 日本地域別指数 － 東海 12.27％ 15.37％ 59.53％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 10.59％ 15.45％ 51.83％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 10.19％ 15.43％ 49.90％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 9.98％ 14.90％ 49.62％
S&P 日本 500バイバック指数 9.41％ 13.99％ 45.83％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 9.08％ 13.89％ 33.25％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 8.11％ 9.10％ 33.26％