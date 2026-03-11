日経225先物：11日正午＝1430円高、5万5490円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1430円高の5万5490円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5387.75円に対しては102.25円高。出来高は2万7352枚となっている。
TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比76.5ポイント高、現物終値比2.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55490 +1430 27352
日経225mini 55480 +1410 437190
TOPIX先物 3729.5 +76.5 31304
JPX日経400先物 33765 +690 2890
グロース指数先物 786 +19 3916
東証REIT指数先物 1968.5 +11 216
株探ニュース
