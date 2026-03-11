　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1430円高の5万5490円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5387.75円に対しては102.25円高。出来高は2万7352枚となっている。

　TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比76.5ポイント高、現物終値比2.15ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55490　　　　 +1430　　　 27352
日経225mini 　　　　　　 55480　　　　 +1410　　　437190
TOPIX先物 　　　　　　　3729.5　　　　 +76.5　　　 31304
JPX日経400先物　　　　　 33765　　　　　+690　　　　2890
グロース指数先物　　　　　 786　　　　　 +19　　　　3916
東証REIT指数先物　　　　1968.5　　　　　 +11　　　　 216

株探ニュース