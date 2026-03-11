これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆11日(水)これからの天気

上越は雲の多いところも日差しが出てくる見込みです。

中越・下越・佐渡は昼過ぎまで雲が広がりますが、夕方には晴れてくるでしょう。



降水確率は、中越・下越で30%とやや高くなっているところがあります。





◆11日(水)の予想最高気温

最高気温は、4～8℃の予想です。

昨日より2℃前後高くなりますが、この時期としては低いでしょう。



冷たい北よりの風が吹いてより寒く感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。