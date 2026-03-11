雲の多いところも夕方には晴れてくるも 冷たい北風 暖かい服装を【これからの天気(3月11日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆11日(水)これからの天気
上越は雲の多いところも日差しが出てくる見込みです。
中越・下越・佐渡は昼過ぎまで雲が広がりますが、夕方には晴れてくるでしょう。
降水確率は、中越・下越で30%とやや高くなっているところがあります。
◆11日(水)の予想最高気温
最高気温は、4～8℃の予想です。
昨日より2℃前後高くなりますが、この時期としては低いでしょう。
冷たい北よりの風が吹いてより寒く感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。
