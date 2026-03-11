新潟市で県内最大規模の専門学校グループの卒業式が行われ、約3500人が旅立ちの日を迎えました。



新潟市の朱鷺メッセで開かれたNSGカレッジリーグの合同卒業式。今年度は県内29校の約3500人が卒業し、式では学校ごとに卒業証書が手渡されました。



卒業生の決意表明では、新潟会計ビジネス専門学校税理士学科の河合駿弥さんが「税理士としてこの地に深く根を張り、多くの経営者を支えていきたい」と話しました。



■日本アニメ・マンガ専門学校を卒業

「将来はいろいろな人から依頼されるようなすごいイラストレーターになれたらいい。」



■国際メディカル専門学校を卒業

「患者のつらいとか苦しい思いに寄り添った看護師になりたくて、患者の訴えを真摯(しんし)に受け止められる看護師になりたい。」



NSGカレッジリーグによりますと、卒業生約96%の進路が決まっているということです。