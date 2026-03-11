東海地方は午後も青空が広がり、各地で洗濯日和になるでしょう。

【写真を見る】一日の寒暖差に注意 最高気温は名古屋･岐阜で13℃予想 各地で花粉大量飛散 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/11 昼）

正午前の名古屋市内は、雲はなくすっきりと晴れています。この時間の気温は9℃で、空気はカラッとしています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。洗濯日和になりますが、空気が乾燥しやすいため火の取り扱いにはご注意ください。

最高気温は名古屋や岐阜、尾鷲で13℃、高山で9℃の予想です。各地で朝晩と日中の寒暖差が大きくなるでしょう。

各地で花粉大量飛散

【花粉情報】

きょうも各地で非常に多く飛ぶ予想です。日差しが多く厚手の洗濯物もよく乾きますが、洗濯物は花粉をしっかり払ってから取り込みましょう。



【週間予報】

あさって金曜日は雲が広がり、パラパラと雨の降る所があるでしょう。週末は晴れて気温が上がり、お出かけ日和になりそうです。

来週も晴れる日が続き、日中は過ごしやすい暖かさになるでしょう。一日の寒暖差の大きい日が続く予想です。体調を崩さないようお気をつけください。