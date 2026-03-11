台湾メディアの自由時報は11日、台湾のタクシーにスマートフォンを忘れた日本人が「警察なし」でスマホを見つけることに成功したと報じた。

記事は、「台湾に土地勘のない人がスマホを落としたら、警察なしで見つかるのだろうか。ある日本人旅行者が台湾でこのような出来事を経験したと語り、日本のネット上で大きな話題となっている」と伝えた。

それによると、X（旧ツイッター）の投稿者は先日、台湾のタクシーに乗った際にiPhoneを置き忘れたと説明。領収書ももらっていなかったためどのタクシーか分からなかったが、乗った場所まで戻って近くにいた関係者らしき人に聞いてみた。

すると、その人が無線のようなものでタクシー運転手に一斉に連絡してくれた。その結果、iPhoneは無事に手元に戻ってきたという。投稿者は「感動！ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

記事は、この投稿が大きな話題になり、日本のネットユーザーから「台湾人は本当に優しい」「台湾の人は本当に親切」「いい話で感動した」「台湾のタクシー業界は素晴らしい」「台湾人大好き。また行きたい」「台湾は民度が高いね」「カメラのキャップを落とした時に台湾人の青年がわざわざ拾って追いかけてきてくれた。その時から台湾が好き」といった絶賛のコメントが寄せられたことを紹介している。（翻訳・編集/北田）