この記事をまとめると ■ダンロップの温度で性質が変わるオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」が大人気だ ■フィンランドのタイヤブランドであるノキアンも温度によって変化するタイヤを発表した ■温度に応じてスパイクタイヤとスタッドレスタイヤが切り替わる仕組みを備える

世界初のとんでもないタイヤが登場！

春本番が着々と近づいてきている日本。まだ一部山間部では雪が降ることもあるが、平野部ではスタッドレスタイヤからサマータイヤに履き替える人もチラホラ出てくるころではないだろうか。しかし、とくにスキー場に行くわけでもなければ、日常生活においても雪に見舞われる地域に住んでいないという人であれば、最近はオールシーズンタイヤを選ぶ人も少なくない。

そんなオールシーズンタイヤのなかでもいまバカ売れしているというのが、ダンロップのシンクロウェザーだ。いままでのオールシーズンタイヤとなにが違うのかといえば、気温や路面温度、また路面の水分によってゴムの硬度が変わり、暖かい時期は一般的なサマータイヤとして、寒い冬はスタッドレスタイヤ並みのスペックを発揮するという、魔法のようなタイヤだ。

実際、今シーズンのスキー場の駐車場でも履いているクルマをよく見かけたし、これから軽自動車などの小径サイズも販売していくとのことなので、さらに普及するだろう。

さて、そんなシンクロウェザーは、前述したように温度と水分でゴムの硬度が変わるのが最大の武器。寒かろうと暑かろうと、その路面状況に応じたタイヤに変化するのが強みだ。

しかし、世のなか面白いもので、その温度でゴムのスペックが変わるという性質を武器に、よりチャレンジングなタイヤを開発したメーカーがある。それが、北欧はフィンランドのタイヤブランド、ノキアンが発表した「ハッカペリッタ01」だ。

ノキアンと聞いても日本ではあまり馴染みのないブランドかもしれないが、ボルボで純正オプションとして用意されているスタッドレスタイヤなどはこのブランドのタイヤで、日本国内でも大手カー用品店で正規販売されている。寒さに厳しい北欧育ちのタイヤということで、スタッドレスタイヤの性能は高い領域にある。

スパイクタイヤとスタッドレスタイヤに切り替わる!?

ではこの「ハッカペリッタ01」、なにが凄いのか。それはタイヤの構造にある。先のダンロップのシンクロウェザーのように温度に応じてゴムの硬さが変わる……だけでなく、なんとタイヤ内から鋲が飛び出すのだ！ そう。つまり状況に応じてスパイクタイヤに早変わりするという、前代未聞の仕組みを備えている。

スパイクタイヤとは、タイヤに鋲が打ってあり、氷上路でそれが食い込むことで、スタッドレスタイヤでは得られない、圧倒的なグリップ力を発揮するというもの。スタッドレスタイヤの”スタッド”はこの鋲を指し、それが”レス（ない）”からスタッドレスタイヤというわけだ。しかし、積雪路や氷上路以外ではこの鋲がアスファルトを削って粉塵を発生し、環境や健康に悪いということで1991年に国内販売は終了、使用も原則禁止に。現在でも一部地域と車両を除いて使えない。

当時使っていた人から、「氷上をドライ路面みたいに走れるから凄いよ。使えるならいまでもあれが1番」と聞いたことがある。なお、海外ではOKな地域も多いので、日本のメーカーも海外向けには製造していたりするそうだ。

話をこの「ハッカペリッタ01」に戻すと、2014年にコンセプトモデルが発表されて以来、現在までに数千本以上の試作品をテストしてきたとのこと。スパイクとなる1本あたり全長10.5mmの鋲が打たれているが、「ダブル・アクション・スタッド」という機能により、温度によってこの鋲が出たり入ったりするので、普段は普通のスタッドレスタイヤとして使え、路面が凍るような寒い環境では鋲が飛び出してスパイクタイヤとなるのだ。目安として、鋲が飛び出るのがマイナス5度、鋲が格納されるのがプラス5度付近なんだそう。

この温度によってスパイク機能がON/OFFになるのは、ノキアンが開発した厚さ約2.5mm程度の「反応性ベースコンパウンド」がキーを握っているそうだが、企業秘密とのこと。タイヤは走っていると、表面も内部も熱くなるので、どうコントロールしているのか不思議だ。なお、鋲はタイヤ1本あたり220本打たれている。

それでいて、従来のタイヤより、路面へのダメージも30％以上低減するという、信じられないテクノロジーを投入しているとのこと。また、ロードノイズを1デシベル相当低減したほか、従来のスタッドレスタイヤと比較して、氷上グリップは最大10%、ウェットグリップは最大5%向上させているそうで、タイヤそのものもちゃんと進化しているようだ。

全124サイズ展開予定で、2026年秋から北欧やアメリカと、スパイクタイヤがOKの地域で販売されるとのこと。なのでここまで説明しておいてなんだが、日本では買うことができない……。余談だが、スパイクタイヤが禁止になってからは、しばらくの間、日本では温度で硬さが変わるゴムをベースにした鋲が売られていたそうで、それでなんちゃってスパイクタイヤとしていたとかなんとか。

こちらはシンクロウェザーのようにオールシーズンタイヤではなくウインタータイヤなので、ちょっとキャラクターは異なるが、世の中には面白いタイヤがあるものだ。