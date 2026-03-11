池田エライザ、”頑張りすぎてしまう人”にエール 「飲んで気持ちがスッキリ」
俳優の池田エライザが出演する「キレートレモン」ブランドの新CM「がんばり方は変えられる」篇が16日から放映される。放映開始に先駆け、池田が語った撮影エピソードが公開された。
【写真】美しい…！髪をなびかせ、こちらを見つめる池田エライザ
CMでは、キレートレモンが持つ“「レモンまるごと」の価値”が、日々の忙しさに立ち向かう人々の“自分らしい強さ”へとつながっていく様子を描いている。仕事やタスクに追われ、気づけば自分のことを後回しにしがちなシーンに寄り添い、「無理をしてもいい仕事はできない。もう自分を犠牲にしない。」というメッセージを通じて、前向きな頑張り方を応援。忙しい毎日の中で無理を重ねず、自分を大切にしながら前へ進むための“価値”を伝えていく。
池田は「もともとキレートレモンが大好きだったのでCMに出演することができ、とても光栄です。CMの撮影では、キレートレモンを飲むシーンがあったのですが、実際に飲みながら撮影をし、元気をもらえました。おかげでリラックスでき、自然な表情で撮影できたと思います。キレートレモンは、レモンのおいしさがギュッと詰まっていて、飲んで気持ちがスッキリするところがオススメポイントです。いつも頑張っている皆さんにも、ぜひCMを見ていただき、キレートレモンを飲んで自分らしく心地よい日々を過ごせるきっかけになったら、私もうれしいです」とコメントを寄せた。
