永瀬廉『ベツコミ』巻頭グラビアテーマは“永瀬廉に抗えない。” 解像度上がる41の質問にも回答
King ＆ Princeの永瀬廉が、13日発売の雑誌『ベツコミ』4月号（小学館）巻頭グラビア＆インタビューに登場する。インタビュー「永瀬廉をスキャンする41のしつもん」、“REN NAGASE顔面国宝9連写＆美ジュアル4Shot厚紙ピンナップ”が収録される。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
巻頭グラビアは「永瀬廉に抗えない。」というテーマ通り、抗えない永瀬の魅力溢れるショットが満載。インタビューでは、27日公開の主演映画『鬼の花嫁』の話題はもちろん、【愛】【日常】【仕事】の項目に分けて、永瀬の内面を深掘りする41の質問に回答してもらっている。読めば必ず永瀬への解像度があがる内容に。
表情豊かな永瀬の9つの表情と美麗な4ショットを収めた厚紙ピンナップも要チェックとなっている。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
巻頭グラビアは「永瀬廉に抗えない。」というテーマ通り、抗えない永瀬の魅力溢れるショットが満載。インタビューでは、27日公開の主演映画『鬼の花嫁』の話題はもちろん、【愛】【日常】【仕事】の項目に分けて、永瀬の内面を深掘りする41の質問に回答してもらっている。読めば必ず永瀬への解像度があがる内容に。
表情豊かな永瀬の9つの表情と美麗な4ショットを収めた厚紙ピンナップも要チェックとなっている。