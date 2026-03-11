大阪の夏フェス『ジャイガ』10周年の第2弾出演アーティスト発表 DISH//など一挙12組追加【一覧】
大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第2弾アーティストラインナップが11日、一般発表された。
【写真多数】ねぐせ。からDISH//まで…全12組追加 2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
第2弾発表では、これまでの『ジャイガ』を作り上げてきたアーティストから、今回が初参加となる顔ぶれまで、一挙12組が加わった。今年の『ジャイガ』が描く4日間の輪郭がぐっと濃くなった。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第2弾発表
7月25日
Omoinotake
C&K ※
Juice=Juice
ねぐせ。 ※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
ベリーグッドマン
マルシィ
reGretGirl ※
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas ※
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT ※
Paledusk ※
and more…
8月1日
SHANK ※
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist ※
ハルカミライ ※
ＦＯＭＡＲＥ
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色 ※
This is LAST ※
DISH// ※
BAND-MAID
yama
Rin音
レトロリロン
and more…
【写真多数】ねぐせ。からDISH//まで…全12組追加 2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第2弾発表
7月25日
Omoinotake
C&K ※
Juice=Juice
ねぐせ。 ※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
ベリーグッドマン
マルシィ
reGretGirl ※
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas ※
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT ※
Paledusk ※
and more…
8月1日
SHANK ※
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist ※
ハルカミライ ※
ＦＯＭＡＲＥ
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色 ※
This is LAST ※
DISH// ※
BAND-MAID
yama
Rin音
レトロリロン
and more…