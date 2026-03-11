『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』

写真拡大

　大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第2弾アーティストラインナップが11日、一般発表された。

【写真多数】ねぐせ。からDISH//まで…全12組追加　2026『ジャイガ』出演アーティスト

　『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。

　第2弾発表では、これまでの『ジャイガ』を作り上げてきたアーティストから、今回が初参加となる顔ぶれまで、一挙12組が加わった。今年の『ジャイガ』が描く4日間の輪郭がぐっと濃くなった。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド

出演アーティスト　※＝第2弾発表
7月25日
Omoinotake
C&K　※
Juice=Juice
ねぐせ。　※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
ベリーグッドマン
マルシィ
reGretGirl　※
and more…

7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas　※
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT　※
Paledusk　※
and more…

8月1日
SHANK　※
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist　※
ハルカミライ　※
ＦＯＭＡＲＥ
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…

8月2日
Aooo
秋山黄色　※
This is LAST　※
DISH//　※
BAND-MAID
yama
Rin音
レトロリロン
and more…