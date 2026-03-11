森崎ウィン＆向井康二主演『（LOVE SONG）』Blu-ray＆DVD発売 豪華版にはメイキング＆副音声ビジュアルコメンタリー収録
俳優の森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray&DVDが6月5日に発売される。
【写真】これがアドリブ？イチャイチャする森崎ウィンと向井康二
本作は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎と向井がW主演を務める日タイ共同制作作品。劇場では、2025年10月31日の公開から4ヶ月以上続くロングランとなり、今もなおリクエスト上映が相次いでいる。
東京で研究員として働くソウタとタイでカメラマンの仕事をしながら今も音楽を続けるカイ。お互いに想いを寄せていながらも離れ離れになってしまった2人が異国の地・バンコクで偶然の再会を果たし、止まっていた時間が動き出す。
バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタを演じるのは、スピルバーグ監督に見いだされハリウッドデビューした映画『レディ・プレイヤー1』（18）、NHK大河ドラマ「どうする家康」（23）、ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（25／TBS系）など多種多用な役柄で才を放つ森崎。作品への並々ならぬ熱意で臨み、恋に不器用で明るくまっすぐな青年を繊細かつリアルに演じ、愛すべきキャラクターへと昇華させた。
ソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けているカイを演じるのは、ドラマ『フェイクマミー』（25／TBS系）、『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』で日本人初のタイドラマ主演を果たし、本作が映画初主演となる向井。普段の明るいイメージとは異なる、本音の見えないミステリアスなキャラクターを通して新たな一面を見せ、そのギャップに心を射抜かれた観客が続出。
さらに、2人を優しく見守りつつ、自由な生き方でタイで新たなパートナーと出会うソウタの上司・ジン役に及川光博ほか、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストと、ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン、ファースト・チャローンラット・ノープサムローン、ミュージック・プレーワー・スタムポンらタイ人キャストが友好的に調和し、これまでの邦画作品にない、異国情緒豊かで軽やかなアンサンブルを奏でた。
パッケージは、Blu-ray豪華版、DVD豪華版、DVD通常版の3商品が発売。Blu-ray／DVD豪華版には、特典ディスク2枚が付属し、メイキング、イベント映像集に加え、劇場上映時、観客を胸キュンと爆笑の渦に包み、史上トップクラスのダウンロード数となった、副音声のビジュアルコメンタリー［出演：森崎、向井］が収録。劇場副音声上映では未公開の映像も見ることができる。また、数量限定で、特製ブックレット、ミニクリアファイル、ポストカードが封入。さらに、法人別オリジナル特典＜フォンタブ＞も実施される。
