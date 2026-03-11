東日本大震災の発生から11日で15年です。巨大な津波が東北を襲った東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、いまも2519人の行方がわかっていません。一方、避難生活などで震災に関連して亡くなった人は3810人にのぼっています。

福島第一原発の事故で、いまも町の大部分が帰還困難区域になっている福島県双葉町から中継です。

◇ ◇ ◇

私がいまいるのは事故を起こした東京電力・福島第一原発からおよそ4キロの場所で、およそ6年前まで立ち入りが制限されていました。福島県内では、15年前の地震や津波で1614人が亡くなり、196人が行方不明のままです。

福島県では、原発事故でいまも7つの市町村の一部で立ち入りが制限され、2万3000人以上がふるさとを離れ生活しています。長引く避難生活で亡くなった震災関連死は2350人と、津波などによる直接死を上回っています。

私の後ろに広がっているのが、「福島県復興祈念公園」です。あちらには、津波の被害を受けた建物が当時のまま残っています。

復興祈念公園は、岩手県や宮城県にも整備されていますが、福島県は地震、津波に加え原発事故があったため、他の県に比べ5年ほど遅く、来月25日に開園します。

一方で、福島第一原発は15年たったいまも廃炉をどう成し遂げるのか将来の姿は見通せておらず、厳しい課題が残っています。