上田竜也、魅力的で残酷…美しい横顔から孤独な青年を映し出す 主演舞台『リプリー』メインビジュアル公開
歌手で俳優の上田竜也が主演し、5月6日〜24日に東京グローブ座、5月29日〜31日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演される舞台『リプリー』のメインビジュアルが解禁された。
【写真】木村了、潤花ら個性的なキャストが参加
今作はジャンルを横断して幾多の作品を手がけてきた演出家・宮田慶子が1960年公開のアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題：Purple Noon／Plein Soleil）を皮切りに時代を超えて支持を集めてきた原作「リプリー」を、新演出にて手掛け、初の日本上演を果たす。
巧妙で冷酷でありながら人を惹きつける主人公・トム・リプリーを上田、トムとの出会いで人生が変わっていく青年・リチャード・グリーンリーフは木村了。トムを警戒する可憐な女性・マージ・シャーウッドには潤花。リチャードの友人であるフレディ・マイルスには板倉武志。イタリアに生きるティーンエイジャー、ファウストに長友郁真。ある依頼を通してトムと関わりをもつことになる、リチャードの両親は川上麻衣子と鶴見辰吾が演じる。
今作では、トムとリチャードを除く登場人物を、5人の俳優が複数の役として兼任して演じ分ける構成になっており、その配役は原作においても重要な要素となっている。
今回解禁されたのは、静かに一点を見つめるトムと荒れる海が映し出された対照的な二面性を持つメインビジュアル。冷徹さと純粋さが同居するトムの視線、そして彼を囲む人々の三者三様の表情は、まるで嵐の前の静けさを体現しているかのよう。背後に漂う濃密な空気感は、観客を物語の深淵へと誘い、幕が上がる瞬間の期待感を最高潮に高めている。
