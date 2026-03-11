【コジコジ×モスバーガー】 3月18日 開始予定

モスフードサービスは、さくらももこ原作「コジコジ」とモスバーガー店舗のコラボキャンペーンを3月18日から実施する。

今回のキャンペーンでは店内飲食時に提供するトレーマットにコラボイラストを使用。おまけとしてぬりえシートに透明シールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描き下ろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けられるマグネット「コジコジのおしゃべりマグネット」、「コジコジのモスチキンふせん」を展開する。おまけは「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューセットの購入で1つ選べる。

コジコジとぺたぺたシールぬりえ

コジコジのシールいりかんケース

コジコジのおしゃべりマグネット

コジコジのモスチキンふせん

また「モスワイワイセット」に「ワイワイテリヤキバーガーセット」、紙パックのジュースに「リンゴジュース」を追加する。「モスワイワイセット」は子供に合わせてマスタードや生のオニオンを使用せず、親子で楽しめるオリジナルのおまけをセットにしたメニューとなっている。

ワイワイテリヤキバーガーセット（610円）

モスワイワイセット（540円～660円）

低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット（590円）

(C)さくらももこ