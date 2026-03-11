これぞ、失敗しないイメチェン！？【40・50代】が即マネしやすい♡「レイヤーヘア」

長さは変えたくないけれど、今の雰囲気を一新したい大人世代には、レイヤーヘアがおすすめです。段差を入れることで髪に自然な動きが生まれ、気になるボリューム不足もスマートにカバー。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎず日常になじみやすい、洗練されたレイヤースタイルをご紹介します。

透明感あふれるオリーブベージュのレイヤーミディ

髪表面にもレイヤーを入れることで、繊細な毛束が内側に揺れるように重なっていく軽やかなミディアムヘアです。ベースの厚みを削ぎすぎず外ハネに整えることで、落ち着いたまとまりと今どきな動きを両立。柔らかなオリーブベージュのカラーが、大人世代のこなれ感を存分に引き出してくれそうです。

ラフな質感を楽しむプチウルフボブ

深みのあるオリーブグレージュが、落ち着いた大人の品格を漂わせるプチウルフボブです。首元にほんのりとしたくびれを作り、ベースを軽やかな外ハネに整えました。作り込みすぎない自然な毛流れを活かすことで、日常の装いになじむラフな質感を楽しめます。

柔らかなシルエットのネオウルフ

レイヤーを控えめに入れたネオウルフは、従来のウルフよりも柔らかな質感を意識したスタイルです。緻密なカットでシルエットを調整しているため、ストレートタッチのままでもきれいなひし形をキープ。襟足をやや狭めに設定して外ハネさせることで、ダークトーンでも軽やかな印象に仕上がっています。

クセを活かしたグレージュレイヤーボブ

トップを内側へ、ベースを外側へ逃がすことで、柔らかなニュアンスに仕上げたレイヤーボブです。グレージュの透明感とあえて崩したような質感が相まって、飾らない大人の魅力を引き立てます。自身のクセをそのまま活かしてスタイリングすれば、無理なく垢抜けた印象を手に入れられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里