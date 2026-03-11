新作キタキターーーッ！！【ローソン】かぶりつきたくなる♡「クリーム入りスイーツ」

【ローソン】の新作スイーツに、たっぷり入ったクリームが魅力の「クリーム入りスイーツ」が登場。ティータイムや食後に、プチご褒美感覚で食べられるスイーツに仕上がっているようです。そこで今回は、口いっぱいに広がるクリームの味を楽しめそうな、ローソンの新作スイーツを紹介します。

見た目からも伝わるたっぷりクリーム

ふんわり軽やかそうな見た目の焼きドーナツに、バターカスタードクリームをサンドした「焼きドーナツサンド バターカスタード」。透明パッケージからも見える、ドーナツ生地の間から覗くクリームがスイーツ欲を刺激します。クリームをたっぷり堪能できそうなスイーツは、見かけたら即GETしたくなるかもしれません。

軽やかと思いきや……意外にも食べ応えあり！

@oyatsu_panponさんによると「見た目以上に重量感あり」とのことで、意外にも食べ応えがありそうです。@oyatsu_panponさん曰く、「生地はしっとり。フィナンシェのような密度感」「バタークリームはコク強め」「その後に甘めのカスタードが余韻として広がる」のだそう。バターカスタードクリームのしっかりとした味で、お腹も心も満たされるかも。

パリっと食感も楽しめる

ローソンに行くとつい買ってしまうという人が多そうな、「もち食感ロール」。今回登場した新作は、「パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」です。@sujiemonさんによると「ふんわり & パリパリ食感が最高」「いちご & チョコの最強のコンビ」とのことで、今までになかった食感を楽しめるかも。

相性抜群のチョコ × いちごで幸せ気分

今回のもち食感ロールの最大の特徴は、クリームに入ったパリっとしたチョコレート。もっちりとした生地の後に、チョコレートのパリっとした食感、そしていちごクリームの甘酸っぱさが続く組み合わせになっているようです。いちごピューレを使ったいちごクリームは、@sujiemonさんいわく「いちごミルクのやさしい味わい」とのこと。チョコレートの食感によるアクセントを楽しみつつ、いちごクリームのやさしい甘みに癒されそうです。

口いっぱいにクリームをほおばる贅沢感を楽しむなら、ローソンの「クリーム入りスイーツ」を要チェック！ クリームの甘さに満たされる贅沢なひとときを、自分へのプチご褒美にしませんか。

