向こう1週間の近畿は、高気圧に覆われて晴れる日が多く、少雨傾向が続く所では水不足が進むおそれがあります。13日(金)の寒の戻りのあとは気温が上向き、来週はポカポカ陽気となる所が多いでしょう。スギ花粉の飛散は最盛期を過ぎつつあり、早ければ今週末からヒノキ花粉の飛び始める所がありそうです。

明日12日 近畿は晴れるが、朝と昼の気温差に注意

明日12日、近畿の中部・南部は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。朝は今日11日と同じくらい冷える所が多いですが、日中は寒さが和らぎ、14℃前後まで気温が上がる見込みです。朝と昼の気温差が大きいため、服装で上手に調節して、朝も昼も快適にお過ごしください。





北部は、寒気の影響で雲が広がりやすい見込みです。最高気温は10℃くらいまでしか上がらず、日中も空気が冷たいでしょう。3月中旬に入っても、まだまだ厚手の上着が活躍しそうです。

13日は寒気の影響で寒くなる 沿岸部中心に雨

13日(金)は、日本の南の海上を前線を伴った低気圧が進むでしょう。近畿からは少し離れた所を通るため、低気圧に伴う雨雲がかかるのは紀伊半島の太平洋沿岸に限られ、降水量はそれほど多くない見込みです。また、低気圧が寒気を引き込むため、日中、あまり気温が上がらず、寒の戻りとなるでしょう。最高気温は、大阪で12℃の予想です。北部では、寒気の影響で雨が降り、標高の高い所では雪になる見込みです。最高気温は豊岡で8℃と、北部全般に厳しい寒さとなるため、しっかり防寒してお出かけください。



なお、水不足となっている所がある近畿中部では、雲が広がるものの、あまり雨は期待できないでしょう。

14日以降は晴れる日多い 少雨が続いている所は水不足に注意

14日(土)から18日(水)、近畿の中部・南部は高気圧に覆われることが多く、晴れる日が多いでしょう。少雨傾向が続いている所では、さらに水不足が進むおそれがあります。家庭でできる節水を心がけてください。北部では、16日(月)頃まで寒気の影響を受けやすく、雲の多い天気が続くものの、その後は晴れるでしょう。



気温は少しずつ上昇し、来週は、春本番の暖かさとなる所が多い見込みです。大阪は、最高気温16℃前後で推移するでしょう。ただ、昼間はポカポカでも、朝晩は5℃前後まで気温が下がって冷えるため、服装選びに注意が必要です。気温の変化に合わせて、上着で上手に調節してください。

最盛期を過ぎつつあるスギ花粉 まもなくヒノキ花粉の飛散がスタート

近畿では、スギ花粉が最盛期を過ぎつつあります。明日12日は「非常に多い」予想の所が多いですが、13日(金)は、寒気流入で気温が下がり、飛散量は抑えられるでしょう。その後は気温がやや上向くため、15日(日)に多くの所で「極めて多い」レベルになって、ひと山あったあと、減少傾向になるとみられます。



しかし、早ければ今週末からヒノキ花粉が飛び始める可能性があり、アレルギーのある方は注意が必要です。近畿では、ヒノキ花粉のピークは4月上旬となる見込みです。