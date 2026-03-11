【専門家の目｜太田宏介】ブラックバーンMF森下龍矢がアシスト

イングランド・チャンピオンシップのブラックバーンは現地時間3月7日、リーグ第36節でポーツマスと対戦し、1-1で引き分けた。

この試合で劇的アシストを記録したMF森下龍矢のプレーを元日本代表DF太田宏介氏が絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

「もう彼の真骨頂ですね」

試合は後半39分に先制を許し、残留争いをするブラックバーンにとっては厳しい展開となった。それでも後半アディショナルタイム、右サイドでボールを受けた森下が縦に行くフェイントをかけ、相手DFをずらしてから左足でクロスを供給。DFヘイデン・カーターの劇的同点ゴールをアシストし、チームを引き分けに導いた。

「ここまでの終了間際のスプリントと、走り切る姿勢とあとはやっぱり強烈な縦への意識が、彼のイメージの中でも強い。試合開始早々から縦に何度も仕掛けていたので、相手も警戒するし、まずは最初の縦の突破を切る。それを活かして逆足で絶妙クロスはお見事でしたね」

28歳の森下はポーランドで大活躍をして、昨夏にブラックバーンへステップアップを果たした。ここまでチームは残留争いと低迷しているものの、リーグ戦で2ゴール6アシストを記録し牽引している。

「最後の最後で得点に関われる、精度というよりも勝負強さや、なんか本当に”持ってる”。何気ないクロスが得点になっちゃうとか、そこまで精度高くなくてもあいつボール持つと点につながるよね、みたいな。そういうのを持っている選手だなと。タフさももちろんですけど、サイドの選手としてプレーの幅が広がって凄く成長している。よりヨーロッパでの経験を得て怖い選手になっているなと思います」

森下はこれまで2023年からコンスタントに代表に招集されてきた。昨年6月のW杯アジア最終予選から遠ざかっているが「結構可能性としてあるんじゃないですか」とW杯メンバー入りの可能性を太田氏は指摘する。

さらに「英国内でもこれだけのインパクトを残していたらね、チャンピオンシップ内での移籍や、プレミア移籍も可能性はないわけではないと思うんで。6アシスト、完璧ですね。しかもセットプレー蹴るわけではないからほとんどがクロスだったり、流れの中でのプレーですよね。残り10試合あるので、二桁アシストとかしたら、引き抜きとかも全然ありますよね」と、太鼓判を押していた。（FOOTBALL ZONE編集部）