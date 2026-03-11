3月12日(木)〜18日(水)の1週目は、太平洋側では晴れる日が多いでしょう。ただ、13日(金)頃〜14日(土)頃は大気の状態が不安定になり、急な雷雨に注意が必要です。3月19日(木)〜24日(火)の2週目は、天気は短い周期で変わりそうです。21日(土)〜22日(日)は低気圧や前線の影響で本州付近は広く雨が降るでしょう。暖かい日が増えて、桜の開花ラッシュとなりそうです。

今週後半は急な雷雨に注意

3月12日(木)〜18日(水)の期間は、日本海側では雲が広がりやすく、所々で雨や雪が降るでしょう。新潟周辺では12日(木)〜13日(金)は雨が降りやすく、札幌でも15日(日)は雨や雪が降りそうです。



太平洋側では晴れる日が多いでしょう。ただ、13日(金)から14日(土)頃は上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になりそうです。急な雷雨に注意が必要です。また、13日(金)頃は南岸低気圧の動向に注意が必要です。今のところ、雨雲や雪雲は海上がメインとなりそうですが、低気圧の位置によっては関東で雪や雨が降る可能性もあります。最新の情報にご注意ください。雪や雨とはならなくても発達する低気圧の影響で沿岸部で風が強く、波が高くなるでしょう。



13日(金)は東京都心で最高気温が10℃と冬の寒さですが、14日(土)以降は春本番の暖かさの日が多くなるでしょう。

21日(土)〜22日(日)頃は本州付近で広く雨

3月19日(木)〜24日(火)の2週目は、天気は短い周期で変わりそうです。21日(土)〜22日(日)は低気圧や前線の影響で本州付近は雨が降るでしょう。広く本降りの雨となりそうです。



最高気温は平年並みか高い所が多いでしょう。関東から九州では15℃以上で、20℃近くまで上がる日もありそうです。この暖かさで、桜の開花ラッシュとなるでしょう。東京の開花日は21日(土)となる予想です。