Mリーガー美女、ビーチでの“サービスショット”に大反響 公式実況も驚き「仕方ねぇもう1枚だけだぞ！」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の公式実況・日吉辰哉（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が10日、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）の沖縄県のビーチでのオフショットを公開し、反響を集めている。
【写真】かわいい！ 沖縄のビーチで戯れる高宮まり
日吉と高宮は、同日開催された「Mリーグ」の試合を現役Mリーガーと共に観戦できるパブリックビューイベント「Mリーグ2025-26 全国一気通貫ツアー」に登壇するため、沖縄県を訪問していた。
沖縄のエメラルドグリーンの海の写真を公開していた日吉は、さらに「沖縄のマリをどうぞ」と、高宮が浜辺でたたずむショットを公開。グラビアでも活躍する高宮のビーチでの姿に、「どなたか日吉さんに表彰を……」「最高です」「まりっぺかわいすぎ」といった反響が。
この反響の大きさに日吉も驚いたようで、「5000いいね すげぇw」「仕方ねぇもう1枚だけだぞ！」と、今度は高宮が裸足になって波と戯れる“おかわり”のショットも公開し、こちらも大反響が寄せられている。
引用：「日吉辰哉」Instagram（＠tty_hiyoshi）
