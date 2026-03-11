170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、純白のオフショル衣装に反響
気象予報士の穂川果音が10日にインスタグラムを更新。オフショルダーのトップス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
穂川が投稿したのは自身のソロショット。写真には、純白のオフショルダーのトップスを着てポーズを決める彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは「素敵です♪」「果音さんめっちゃお似合いだなぁ〜」「今日もビジュが良すぎる〜！」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
