穂川果音、純白のオフショル衣装を公開　※「穂川果音」インスタグラム

　気象予報士の穂川果音が10日にインスタグラムを更新。オフショルダーのトップス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

　穂川が投稿したのは自身のソロショット。写真には、純白のオフショルダーのトップスを着てポーズを決める彼女の姿が収められている。

　この投稿にファンからは「素敵です♪」「果音さんめっちゃお似合いだなぁ〜」「今日もビジュが良すぎる〜！」などの声が集まっている。

■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。

