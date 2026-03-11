◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート２４００メートル）

第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２は１１日、船橋２４００メートルで１２頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）により争われる。本命はＪＲＡから参戦のナルカミ。ここ２戦のＧ１は先行できずに大敗を喫したが、昨年、不来方賞・Ｊｐｎ２、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１を制した素質馬。年明け初戦を制し、大舞台への弾みをつける。なお、１、２着の地方所属馬に川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）への優先出走権が与えられる。

◆出走馬の陣営コメント◆

〈１〉内田勝調教師（セラフィックコール）「入厩後もいい状態。コースはこなしているし、実績からも力はある馬。展開ひとつでチャンスはあっていい」

〈２〉田中博調教師（ナルカミ）「過酷なローテーションで迎えた前走が、あの馬のポテンシャルでないことは間違いない。距離を延ばして、競馬の幅を広げたい」

〈３〉横井助手 （カズタンジャー）「馬体重を絞っています。距離が延びるし、メンバー的にもじっくり構える、いつもの競馬がいいのでは。小回りだけど左回りでいい走りをしているので期待しています」

〈４〉渡辺和調教師（ナイトオブファイア）「放牧先でもしっかり乗ってきたし、馬体に幅が出て成長を感じる。世代トップの力はある馬。２４００メートルにうまく対応できれば」

〈５〉清水亮助手 （ジャスパーロブスト）「前走のダメージはなく、気の悪さも出さず順調です。前走はあのメンバーでも先行力を見せられました。単騎で行って道中、どこまで息を入れられるかですね」

〈６〉佐藤太調教師（ケンシレインボー）「ここまでの調整は順調。ＪＲＡ馬が相手だが、しまいを生かす自分の競馬で、ひとつでも上の着順を狙えれば」

〈７〉川島一調教師（グロリアムンディ）「状態は良くなっているよ。８歳だが力はあるし、２３年のこのレースを勝っているからね。期待している」

〈８〉森沢友調教師（オディロン）「追い切りでは追いかける形になったが、最後までしっかり動かせたし、時計も良かった。厩舎に来てから一番いい状態。この相手にどこまで戦えるか楽しみ」

〈９〉林正人調教師（マキシマムパワー）「長めの距離は合っているので、今の状態でどこまでやれるかだね。胸を借りるつもりで臨む」

〈１０〉山田助手 （デルマソトガケ）「前走は返し馬で暴走して馬場を２周して内容は度外視できます。前走後は早い段階で馬場に入れてメンタル面は大丈夫。左回りの方が良さそうで、返し馬だけ気をつけたら、距離も持つと思う」

〈１１〉山本学調教師（グランデマーレ）「転厩してきたばかりだが、この馬なりに状態は良さそう。力を出し切ってほしい」