様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニーキャラクターがあしらわれたベビースプーンが登場！

お子様の誕生記念はもちろん、出産祝いなどのギフトにもぴったりです。

ケイウノ ディズニー『Babycutlery』シルバースプーン

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています☆

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ベビースプーン。

ヨーロッパでは古くから「銀のスプーンをくわえて生まれた子どもは、一生食に困らない、幸せになれる」と言い伝えられています。

Mickey Silver Spoon [old] ミッキーマウス／シルバースプーン

価格：24,200円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：87mm位

オールドバージョンの「ミッキーマウス」のシルバースプーン。

横顔がとってもかわいい☆

素敵な笑顔に癒されます。

Minnie Silver Spoon [old] ミニーマウス／シルバースプーン

価格：24,200円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：87mm位

「ミニーマウス」もオールドバージョンで登場！

お花のついた帽子や、長いまつげなど、細部まで丁寧に表現されています。

Pooh Silver Spoon 『くまのプーさん』／シルバースプーン

価格：24,200円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：90mm位

「くまのプーさん」をモチーフにしたベビースプーン。

優しい表情で微笑んでいる「くまのプーさん」のお顔にほっこり☆

Piglet Silver Spoon 『くまのプーさん』-ピグレット-／シルバースプーン

価格：24,200円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：90mm位

『くまのプーさん』に登場する「ピグレット」をモチーフにしたベビースプーン。

トレードマークでもある大きな耳が目をひきます◎

「くまのプーさん」と「ピグレット」、兄弟で揃えても可愛い。

Pooh’s Hunny Silver Spoon 『くまのプーさん』／シルバースプーン

価格：27,500円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：95mm位

「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」があしらわれたベビースプーン。

ハチの巣がある木に登っている「くまのプーさん」と「ピグレット」、そしてすくう部分に美味しそうなはちみつが垂れているユニークなデザインになっています。

Pooh Silver Spoon 『くまのプーさん』（内側）／シルバースプーン

価格：30,800円（税込）

素材：シルバー

スプーンの全長：90mm位

高さ：27mm

「くまのプーさん」をモチーフにしたベビースプーン。

「くまのプーさん」はハンドルの内側に☆

さりげないデザインなのがポイントです。

イニシャルや誕生日などの日付を持ち手に入れることも可能なベビースプーン。

ケイウノのディズニー『Babycutlery』シルバースプーンの紹介でした！

