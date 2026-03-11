◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里（二所ノ関）が大相撲春場所４日目の１１日、休場した。日本相撲協会に休場届を提出した。休場は２場所ぶり２度目。大の里は３日目に幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）に引き落とされ、自身初の初日から３連敗を喫した。横綱の初日からの３連敗は２０１９年初場所の稀勢の里以来となり、休場危機に陥っていた。

大の里は、昨年九州場所１３日目に左肩を痛めて休場。初場所はケガの影響があり１０勝５敗だった。今場所前は「先場所よりは状態はいい」と回復を強調していたが、稽古では昨年まで猛威を振るっていた左おっつけの威力は戻っていなかった。３日目の取組後は「また明日しっかり気持ちをつくってやっていく」と話していたが、苦渋の決断を選択した。２５歳の横綱への試練は続く。

◇大の里 泰輝（おおのさと・だいき）本名は中村泰輝。２０００年６月７日、石川・津幡町生まれ。小１から相撲を始め、新潟・能生（のう）中、同・海洋高を経て日体大。２年連続のアマチュア横綱に輝いた。二所ノ関部屋に入門し、２３年夏場所で幕下１０枚目格付け出しでデビュー。一昨年夏場所で最速となる初土俵から所要７場所でのＶ。昨年夏場所後には昭和以降で最速となる所要１３場所で横綱昇進。得意は突き、押し、右四つ、寄り。１９２センチ、１８４キロ。家族は両親と妹。