エバース、関西で冠特番が決定「今さらだけど聞きたいこと」に答える MBSラジオ『なんでもやるエバース』
お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）のMBSラジオ冠特番『なんでもやるエバース』が、3月16日午後7時〜8時に放送されることが決まった。
【写真】エバース町田がキャッチャー修行 それを見て爆笑する千鳥
『M-1グランプリ』で2年連続で決勝進出し、今年は『上方漫才協会大賞』で大賞に輝いたエバースが、MBSラジオに初登場し、リスナーからの「今さらだけど聞きたいこと」に答えるなど、タイトルの通り「なんでもやる」1時間となる。
町田に究極の二択を迫るコーナーでは、ある理由から人気女性俳優の名前を町田が挙げ、熱弁する。
放送後の3月17日〜31日まで、同局公式YouTubeで番組が配信される。
