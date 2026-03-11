「死んでいたかも」迫り来る逆走車とあわや正面衝突　「なんかちょっと変」直前の“違和感”察知で回避　千葉

千葉・旭市で8日、対向車線を逆走してくる乗用車がカメラに捉えられた。目撃者の車両は直前で車線変更を行い回避したものの、一歩間違えれば正面衝突という危険な状況だった。逆走車は後続の車両が鳴らしたクラクションでようやく停止したという。

「逆走だよ！」間一髪の衝突回避

8日、千葉・旭市でカメラが捉えたのは迫り来る逆走車。目撃者が「逆走だよ！」と叫んだ、あわや正面衝突の瞬間だ。

目撃者は「びっくりした〜びっくりした！逆走だよ！何で逆走してるの…」と声をあげた。

目撃者は直前で車線変更し、なんとか衝突を回避した。

しかしその後ろでは、後続の白い車に危険が迫っていた。すると、クラクションの音で気づいたのか、逆走車はブレーキを踏み停止。後続車は衝突を免れた。

「九死に一生を得たね」

一歩間違えれば、大事故につながりかねない危険な逆走だ。

目撃者は「左の方に黒い車が止まってるんですけど。前があいているのにいかなかったので、なんかちょっと変だなっていう感覚があった」と、直前に危険を察知する瞬間があったという。

本来なら車がいないはずの状況で、前方に見える乗用車が左折してこない様子に違和感を覚えたという。

目撃者は「これ死んでたかもしれないと妻と話していた。ああよかったね、ということで九死に一生を得たねという話はしていましたね」と話している。

（「イット！」3月10日放送より）