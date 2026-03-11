かなり雪が積もったうえに風も強い日に、大型犬が外に出たら…？予想外の嬉しそうな姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破しています。

大雪の日に外に出たら…

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、災害級の大雪が降った日のゴールデンレトリバー「るこる」君の様子です。明け方、風の音で目を覚ました飼い主さんが窓の外を見てみると、「やばっ」と思わず声が出るほど吹雪いていたそう。

1時間後、るこる君が起きて活動し始めたので、一緒に外の様子を見に行くことに。ウッドデッキに繋がるドアを開けると、屋根がある場所なのにかなり雪が積もっていたそう。しかしるこる君は怯むことなく、力強い足取りで外に出て行ったとか。

大型犬のウキウキな姿が可愛い

ビュオォ～と風が吹いた瞬間、さすがに嫌がって家の中に戻ってくるかと思いきや…？なんとるこる君は、ぴょんぴょんと飛び跳ねて大はしゃぎ！小さな子どものように雪にウキウキしている姿は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

ちなみに同居犬の「ルーク」君はお家の中から様子を見ているだけで、外に出ようとはしなかったそう。試しに飼い主さんが「行ってみる？」と声を掛けたら、逃げて行ったとか。雪が降って喜んでいるのは、るこる君だけのようです。

お家に戻りたくない！

るこる君のトイレはウッドデッキにあるのですが、飼い主さんが「寒いから早くして～」と悲鳴を上げても、一向にトイレをする気配がありません。どうやら雪で埋もれてトイレの場所がわからなくなってしまったようなので、飼い主さんはトイレ周辺の除雪を開始。

除雪中もるこる君は外で楽しそうにはしゃいでおり、無事にトイレを済ませた後もなかなかお家に入ろうとしなかったとか。

飼い主さんが何度も「おいで」と呼んだらお家の中に戻ってきたものの、「もっと遊びたかったな…」と名残惜しそうな様子だったそう。雪が大好きなるこる君の姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「すごい吹雪」「嬉しそう」「楽しそうですね」「はしゃぐ姿がかわいい」「吹雪いてる中でも、ピョンピョンして元気ですね」といったコメントが寄せられています。

