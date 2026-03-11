おばあちゃんのことが大好きな秋田犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「素敵な光景」「本当に幸せそう」「愛情の深さを感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。

おばあちゃんの膝枕に吸い寄せられて…

Instagramアカウント「akitainu__maru」の投稿主さんは、秋田犬『まる』ちゃんとの平和な暮らしを紹介しています。まるちゃんは、お米とお芋が好きな雪国暮らしのわんこだそう。

まるちゃんには、大好きな家族がいるといいます。それは、一緒に暮らすおばあちゃん。この日も、椅子に座ったおばあちゃんの膝枕に吸い寄せられるように甘えていたといいます。

おばあちゃんの足の上に顎を乗せたまるちゃんは、幸せそうな表情に。普段はどっしり構えるカッコイイわんこですが、このときばかりは赤ちゃんのようになるそうです。

うっとりするまるちゃんにホッコリ

一方、おばあちゃんも、まるちゃんのことが大好き。子どものように甘えるまるちゃんを、思う存分撫でてあげるといいます。おばあちゃんに撫でられて、まるちゃんもさらにうっとり顔に…♡

幸せを噛みしめるまるちゃんは、ときおり大きく口を開けておばあちゃんに愛を伝えることもあるそう。おばあちゃんとまるちゃんの平和で穏やかな光景に、思わず和んでしまいますね。

この投稿には「心がほっこり癒されます」「まるちゃんは甘え上手ですね～」「いつまでも続いて欲しい光景…」などの温かなコメントが寄せられています。

おばあちゃんとまるちゃんの日常

おばあちゃんは、まるちゃんのお散歩をするのが日課です。まるちゃんがおばあちゃんのペースに合わせてくれるため、安全に歩けるのだといいます。まるちゃんのきめ細かな配慮は、おばあちゃんが大好きだからこそ。

雨の日は、おばあちゃんはカッパを着てお散歩に行くそうです。まるちゃんは雨の日のお散歩が好きとのことですが、こんな日もしっかりおばあちゃんに合わせるとか。

一方、おばあちゃんも、雨が強くなったらまるちゃんに傘をさしてあげるといいます。相手を思いやる2人の関係は、長い時間をかけて積み上げてきたものなのではないでしょうか。

大好きなおばあちゃんとの時間を過ごしていたまるちゃんですが、2024年のクリスマスイブに虹の橋へと渡りました。離れ離れになったとしても、おばあちゃんとまるちゃんの絆は消えることはないでしょう。

まるちゃんが残した数々の日常は、Instagramアカウント「akitainu__maru」の他の投稿からチェックすることができます。おばあちゃんとの素敵な光景もたくさん紹介されていますので、ぜひ遊びに行ってみてください。

