NTTドコモは、オンラインショップの「オンラインおトク割」と「5G WELCOME割」を更新した。新たに「Samsung Galaxy S26」シリーズが対象に追加され、条件を満たすと最大1万1100円の割引となる。

ドコモオンラインショップで「Galaxy S26」シリーズを他社からの乗り換え（MNP）で購入すると、「5G WELCOME割」が適用され、1万1000円が割り引かれる。機種変更や契約変更の場合は、料金プラン「ドコモ ポイ活 MAX」を契約すると「オンラインおトク割」として3300円割引となる。

対象機種は、「Samsung Galaxy S26 SC-51G」（256GB／512GB）、「Samsung Galaxy S26+ SC-52G」（256GB／512GB）、「Samsung Galaxy S26 Ultra SC-53G」（256GB／512GB／1TB）。

たとえば「Galaxy S26 SC-51G」の256GBモデルをMNPで購入した場合、15万2790円から1万1000円引きの14万1790円で購入できる。