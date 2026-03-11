阪神育成24歳は「やはり、ただものではないな」投手から野手に本格転向、甲子園初打席でV打「早く支配下を勝ち取ってほしい！」肩を活かした守備にも注目
西純矢は野手転向後、甲子園初打席で決勝タイムリーを放った（C）産経新聞社
阪神は3月10日に行われた西武とのオープン戦（甲子園）に2−1と勝利。
甲子園を沸かせたのは投手から野手に本格転向1年目のあの男だった。
【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン
西純矢は6回の守備から途中出場すると、1−1の8回一死三塁の好機に最初の打席が回ってきた。
カウント3−1から西武ウィンゲンターの内角154キロに詰まりながらも思い切って振りぬくと、打球は中前へポトリと落ち、決勝タイムリーをマーク。
本拠地甲子園も地鳴りのような大歓声が沸き起こった。値千金の一打にベンチで藤川球児監督も満足そうな笑顔を見せた。
この日が野手転向後初の甲子園での打席となった。期待高まる場でしっかり結果を残し、ファンにも鮮烈な印象を残した。
投手としても通算12勝をマークしている西純が打者転向を決断したというニュースは昨季大きく話題を集めた。
創志学園時代に高校通算25本塁打を放ち、プロでも豪快にアーチをかけるなど、打撃の良さで知られたとあって、厳しい道のりをどう歩んでいくか注目されていた。
本格野手転向初年度の西純の決勝タイムリーにはファンの間からも「やはり、ただものではないな」「結果が出て良かった」「非凡な才能」「早く支配下を勝ち取ってほしい！」「持っている男だわ」「強肩を活かした守備のポテンシャルも高そう」と続々と応援の声が上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
