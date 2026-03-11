９日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣がゲスト出演した。

５年前に上映し、大ヒットしたアニメ映画「えんとつ町のプペル」の続編「―〜約束の時計台〜」が２７日から公開となる。ＭＥＧＵＭＩとはデビュー当時に深夜番組で共演するなど、旧知の仲で、映画にはＭＥＧＵＭＩも声優で出演している。

２０歳で人気バラエティー番組「はねるのトびら」でＭＣをつとめるなど順風満帆だった西野だったが、絵本作家としてデビューし、映画制作などの分野に挑戦すると、バッシングを受けたという。ＭＥＧＵＭＩはこの時の西野について「とんでもない扱いを受けてたよね」と振り返った。

「芸人はひな壇に出ろって言われたのに出なかった。とにかくバッシングすごかったよね」と西野。ＭＥＧＵＭＩは「プペルを見て思ったの、この人めちゃくちゃ傷ついてたんだって」と話した。

西野は続けて「何が傷ついたかと言うと、芸人が一番応援してくれると思ってたの。そういうよくわからないところに飛び込んでいくのを『オモロイやんけ』って言ってくれると思ってたし。ところが、ふたを開けてみたら芸人が率先してたたき始めていて、アレ？って思って」と明かした。

「好きだった人も、子どもの時にあこがれていた先輩もいて、『何で僕はこんな好きな人にこんなに言われてるんだろう』みたいなことで…。当時は若いしね」とショックだったことを語った。