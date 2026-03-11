春夏通算４度の甲子園出場を誇る明秀学園日立（茨城）は１０日、同校の公式ＳＮＳで、同校野球部の昨年度卒業生で台湾からの留学生だった李ブン勲（り・ぶんしゅん）さんが東大理２に合格したことを発表した。

「李さんは４年前、野球と勉強の両立を志して台湾から留学。昨春は惜しくも届かず第二志望の大学へ進学しましたが、『東大合格』という夢を諦めきれず、大学生活の傍ら受験勉強を継続。一年越しのリベンジで見事、赤門をくぐることになりました！」と伝えた。

李さんは高３当時、１８３センチ、８８キロと恵まれた肉体を誇った左の強打者。光星学院（現八戸学院光星）時代には巨人・坂本勇人を育成した名伯楽・金沢成奉監督の指導を受け、才能が開花した。

大阪桐蔭で１８年の甲子園の春夏連覇に貢献した根尾昂（現中日）を見て、甲子園出場に憧れを抱いて来日を決意。学業にも秀でた根尾同様、李さんも文武両道を貫いた。チーム一の秀才で、東大入学も目標に掲げる中、副将の重責も担い、日本語も堪能。スポーツ報知の取材に、「好きな科目は野球につながるところがある物理」と話していた。

努力の末、栄冠を勝ち取った李さん。今後の活躍にも注目だ。