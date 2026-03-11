◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート２４００メートル）

第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２は１１日、船橋２４００メートルで１２頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）により争われる。本命はＪＲＡから参戦のナルカミ。ここ２戦のＧ１は先行できずに大敗を喫したが、昨年、不来方賞・Ｊｐｎ２、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１を制した素質馬。年明け初戦を制し、大舞台への弾みをつける。

なお、１、２着の地方所属馬に川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）への優先出走権が与えられる。

ナルカミは近２走、古馬一戦級相手のＧ１で、うまく先手が取れずに完敗。それでも自分のスタイルに持ち込めた時の強さは、先手を奪いハイペースで先行して、逃げ切ったジャパンダートクラシックで証明済み。初めての船橋２４００メートルも、南関東を知り尽くした戸崎圭とのコンビなら問題ない。充実の２０２６年へ再スタートを切る。

２４、２５年とこのレースを勝っているセラフィックコール。今年は川崎所属馬としての参戦だが、実績ある舞台。前走のプロキオンＳで０秒５差と健闘しており、力は健在。初騎乗の吉原寛が３連覇へ導くか。

カズタンジャーは昨年７月以降、ダートグレードに的を絞って《１》〈３〉〈２〉〈４〉着。前走の佐賀記念は、不利な内を通ったことを考えれば上々の内容だ。位置取り次第で。前進が期待できる。