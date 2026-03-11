お笑い芸人・ゆってぃさんの所属事務所『プロダクション人力舎』が公式サイトを更新。

【写真を見る】【 ゆってぃ 】所属事務所がゆってぃさんの名前を連想させる仮想通貨『Yuttycoin』について注意を呼びかける声明を発表





ゆってぃさんの名前を連想させる仮想通貨『Yuttycoin』が確認されたことについて、「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い」と題した声明を発表しました。









所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い





2026年03月10日弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません。当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。もし被害に遭われた場合や、不審な情報を見かけた場合は警察庁・金融庁・消費者庁等公的機関にご相談ください。皆様におかれましても、くれぐれもご注意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。△△ 以上 所属事務所の声明文 全文 △△





