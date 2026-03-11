大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）が注目を浴びている。

１１日早朝、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾していたダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、同レースを回避し大阪杯・Ｇ１を目標とすることを、管理する安田翔伍調教師が自身のＸで明かした。同馬は昨年のジャパンＣ、有馬記念で連続３着。当レース連覇を目指していたが、オーナーと協議し、この日の発表となった。

これまでも、マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）、ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）などがドバイ遠征を取りやめており、マスカレードボールが大阪杯へ目標を切り替えたほか、ダノンデサイルに加え、昨年のダービー馬クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）、中山記念で重賞５勝目を飾ったレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）も同レースを目指す方針だ。

さらに１着馬に大阪杯の優先出走権が与えられる金鯱賞・Ｇ２（中京競馬場・芝２０００メートル）も今週１５日に行われる。勝ちっぷりによっては、上記の強豪馬のライバルに浮上することも考えられ、大阪杯が豪華メンバーになることは必至。大注目のＧ１レースになりそうで、ＳＮＳ上では早くも「大阪杯が有馬記念のような超豪華メンバーになってきました」「ガチかよ 大阪杯がモンスターメンツになっちゃったよ」「伝説の大阪杯になりそうです！」「メンバー揃いすぎでヤバいな」「グランプリ級だね！くぅ〜」「大阪杯やばすぎる！！！！たのしみ！！！！」「ちょいと待ってくれよ。どこまで大阪杯を豪華にしてくれるんだよ。楽しみだよ！」「大阪杯、スーパーＧ１化する可能性」「いよいよ大阪杯春のグランプリレースパート1になりそう…」などのコメントが寄せられている。