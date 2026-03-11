Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Á¥§¥³Àï·ç¾ì¤ò½ä¤ê¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íî¹ç¤¬°æÃ¼¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬10Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥Á¥§¥³Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£Âç²ñ½é¤á¤Æ·ç¾ì¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¤ÎÎý½¬¥×¥é¥ó¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÅêµåÎý½¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈèÏ«¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢º£Æü½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡Ë°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·ç¾ì¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÎµÅÞ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖWBC¡¢¥Á¥§¥³Àï¤ÇÂçÃ«¤ò³°¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íî¹ç¤¬°æÃ¼¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íî¹ç¤Ï¼Â¤Ï¿Í¾ð²È¤ÇÈó¾ï¤ÊºÓÇÛ¤Î¿Í¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î´°Á´»î¹ç¤Î»³°æ¤ò9²ó¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤«¤é¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï»³°æ¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¸Â³¦¤À¤È¡£Íî¹ç¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³°æ¤¬¹ßÈÄ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÆâ¿´¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡È²òÀâ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¥Á¥§¥³Àï¤ÇÂçÃ«¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²ø²æ¤Ç¤â¤µ¤»¤¿Æü¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç°æÃ¼¤ÏÂçÃ«¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤ÈÅÜ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¬1ÈÖ¸À¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍî¹ç¤ÏÈó¾ðºÓÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«½Ð¾ì·ç¾ì¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£