61歳・杉田かおる、植物でにぎわう自宅ショットを披露「家の中が緑と良い香りで心が癒されますね」「綺麗」

61歳・杉田かおる、植物でにぎわう自宅ショットを披露「家の中が緑と良い香りで心が癒されますね」「綺麗」