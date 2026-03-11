61歳・杉田かおる、植物でにぎわう自宅ショットを披露「家の中が緑と良い香りで心が癒されますね」「綺麗」
神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優の杉田かおる（61）が10日、自身のインスタグラムを更新。植物でにぎわう自宅ショットを披露した。
【写真】「家の中が緑と良い香りで心が癒されますね」植物でにぎわう自宅ショット披露の杉田かおる
杉田は「家の中が、また植物達の仲間が増えて更に賑やかになりました」と、緑が彩る室内の写真を公開。新たに加わったのは、無農薬で大切に育てられたローズゼラニウムなどで、「本当に良い香りです」とその芳醇な香りに癒やされているようだ。
さらに、5枚目の写真では、ハーブを購入したかながわハーブナーセリーで栽培されている和ハーブの「大和当帰（やまととうき）」を紹介した。
コメント欄には「家の中が緑と良い香りで心が癒されますね」「綺麗」「かわいい植物たちですね」「植物専門家」などの声が寄せられている。
