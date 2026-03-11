行方不明者を捜索する警察官や震災の教訓を胸に刻む住民……。

東日本大震災から１５年となった１１日、被災地では人々がそれぞれの思いを抱きながら朝を迎えた。

震災では今も２５１９人の行方がわかっていない。各地の沿岸では、住民や警察官らが行方不明者の手がかりを捜した。

宮城県気仙沼市のお伊勢浜海水浴場では、住民ら約１２０人が熊手状の道具やスコップで砂をかき分けるなどして捜索した。復興ボランティアを行う地元の市民団体が企画。行方不明だった岩手県山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の遺骨が見つかり、昨年１０月に家族の元に戻ったことなどを受け、５年ぶりに実施した。

団体メンバーの福岡麻子さん（４８）は「見つかっていない方々のことを忘れず、手がかりを見つけたい」と話していた。

福島県相馬市尾浜の海岸では、相馬署員らが海に向かって黙とうをささげた後、消波ブロックの隙間をくまなく調べるなどした。相馬署の大谷真子巡査長（２９）は相馬市出身で、震災当時は中学２年生。商業施設から帰宅する際に津波の濁流を目にした。「相馬で生まれ育った身として、絶対に震災を風化させたくない」と誓っていた。