アメリカとイスラエルによる出口の見えないイラン攻撃が、私たちの生活にも影響を及ぼしそうです。原油の先物相場は乱高下し、日本国内のレギュラーガソリンが1L200円を超えるという試算も。トランプ大統領の発言の裏に何があるのか、専門家に聞きました。

■「まもなく終わる」「前進させる」

藤井貴彦キャスター

「トランプ大統領はイランへの軍事作戦について『まもなく終わるだろう』とした一方で、『さらに前進させる』とも述べました。戦闘は長引くのか、終わるのか。こうした姿勢に翻弄されているのが、私たちにも身近な原油価格です」

■乱高下するNYの原油先物価格

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「世界的な原油価格の指標となるニューヨークのWTI『原油先物価格』は一時急上昇。8日夜には今年の初めと比べて2倍以上となる1バレル約120ドルまで上がりました。しかし翌日の午後には一転、80ドル台まで下がって乱高下しました」

「トランプ大統領が終結をにおわせる発言をしたことで、一旦は不安が和らいだとみられます」

■原油価格「87ドル」で試算した場合

藤井キャスター

「この影響もあって、（9日放送のzeroでは）日本のレギュラーガソリン価格も1リットルあたり235円になる可能性があるとお伝えしました」

小栗委員

「その予測を出した野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんに、10日も聞きました。今後1か月程度で国内のガソリン価格が1リットルあたり235円程度まで上がるかもしれないという試算は、いくつかの条件を踏まえたものです」

「まず、軍事攻撃が長期化してホルムズ海峡で原油を積んだタンカーの足止めなどが続き、日本政府の対策が取られないままで、原油の先物価格が1バレル100ドルで高止まりしてしまったという条件になっています」

「原油価格は一旦80ドル台で落ち着きましたが、87ドルで試算した場合は、日本のレギュラーガソリンは1リットルあたり204円になるということです」

藤井キャスター

「それでも随分高いと思いますが、政府は何か対策を講じなければなりませんよね」

■海外が高いままだと日本の価格は…

小栗委員

「高市首相は、『多くの方にとって必要なガソリンの価格が許容範囲を超えるようなレベルにならない対策を考えている』と述べていますし、約250日分の石油備蓄があることも強調しています」

「資源エネルギー庁によると、この250日分というのは去年12月末の時点で国としての備蓄が国内消費量の146日分、民間の石油関連会社の備蓄が101日分あることなどを合わせた数字です」

「ただ、木内さんはこの備蓄があっても日本のガソリン価格は上がりやすいとみています。理由として日本のガソリン価格が諸外国の原油価格と連動していることを挙げ、海外が高いままだと日本国内の価格は下がっていかないということです」

■市場混乱で…「ビビってやめる」

藤井キャスター

「こうなると、トランプ大統領が話していた作戦の終結がいつになるのかがポイントになりそうですね」

小栗委員

「アメリカの政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授は『トランプ大統領がまたTACOり始めた』と言います」

藤井キャスター

「トランプ大統領が嫌っている言葉ですね」

小栗委員

「TACOはTrump Always Chickens Outの頭文字を取った言葉で、『トランプはいつもビビってやめる』といった意味です。関税の時もそうでしたが、市場が混乱するといつもビビって政策を転換すると揶揄（やゆ）されています」

■一方的な勝利宣言で攻撃終結も？

小谷教授

「トランプ大統領が作戦の終結を口にしたのは、原油価格の高騰に相当な危機感を持ったからだ。トランプ大統領を止められるのはマーケットだけで、これでアメリカが一方的に勝利宣言をして攻撃を終わらせることも見えてきた」

「（ただ）戦闘はそう簡単には終わらない。イランはやめたいだろうけれど、イスラエルが止まらないだろう。これがイランの体制転換のラストチャンスと思っているから、アメリカが武器支援をやめるなどと言わない限り、たとえ単独でも攻撃し続けるだろう」

