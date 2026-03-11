chelmico・鈴木真海子、ソロライブ活動再開を発表 ユニットは3月より無期限活動休止中
【モデルプレス＝2026/03/11】女性2人組ラップユニット・chelmico（チェルミコ）の鈴木真海子（Mamiko）が、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロライブ活動を再開することがわかった。
【写真】鈴木真海子、久々公開の近影ショット
この日、鈴木は「こんばんは。ソロのライブを再開していきたいと思っております。明日からまたいろいろお知らせしていきます。どうぞよろしくお願いします」と発表。近影写真も公開した。鈴木は2025年5月、体調不良のため活動休止を報告。その後、同年8月よりライブ以外のユニット活動を再開した。
chelmicoは2026年3月より無期限活動休止を発表。報告文では「今後はRachel、Mamiko共にソロ活動に専念します」とつづっていた。
chelmicoは、RachelとMamikoの友達2人組で結成されたラップユニット。コマーシャルソングやドラマのテーマソング、アーティストへの楽曲提供、客演など、様々な方面で活動。インディーズ活動を経て、2018年に憧れの先輩たちが所属するワーナーミュージック内のレーベルunBORDEからメジャーデビューを果たした。（modelpress編集部）
◆鈴木真海子、ソロライブ活動再開
◆chelmico、ドラマテーマソングなどを担当
