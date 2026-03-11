ゆってぃを連想させる仮想通貨「Yuttycoin」に人力舎が注意喚起「全く関与をしておりません」本人も驚き「きょうれつぅぅぅ」
【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いタレントのゆってぃが10日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の名前の連想させる仮想通貨が確認され、反応を示した。
同日、ゆってぃが所属する人力舎は「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い」と題した声明を発表。「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません」と報告した。
また、ゆってぃも所属事務所の投稿を引用し「なんだこのニュース。きょうれつぅぅぅ！」と“Yuttycoin”に驚いたリアクションをしていた。（modelpress編集部）
◆人力舎、ゆってぃの名前を連想させる仮想通貨と本人の関与を否定
◆ゆってぃ、“Yuttycoin”に反応
