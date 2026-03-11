もはや文字より有名？BTS・V、Googleで「V」を画像検索すると起きる“異例の現象”が話題

BTSのVが、Googleの画像検索において異次元の存在感を放っている。

最近、あるファンがGoogleでアルファベットの「V」を画像検索した際、文字の画像の代わりにVの写真が延々と表示される光景を目の当たりにし、「テヒョン（Vの本名）はヤバすぎる（Taehyung is insane）」と反応した。

【写真】V、親友とプールSHOT「水の中でもイケてる」

これに対し、Googleの公式X（旧Twitter）アカウントも直接反応。Vを「アルファベットの中で最もおしゃれな文字（Best dressed letter of the alphabet）」と表現し、彼の圧倒的なビジュアルと象徴性をウィットたっぷりに称賛した。

実際にGoogleの画像検索を試してみると、他のアルファベットでは文字そのもののデザインが上位に配置されるが、「V」に限っては文字よりもV本人の写真が優先的に表示される現象が続いている。この事実は、アメリカのある学生が偶然発見したことで世に知れ渡った。

特別支援学校に通うこの学生は、授業でスライドショーを作成するために「A」から順にアルファベットの画像を探していた。ところが「V」の順番になった際、予想とは全く異なる結果が表示されたのだ。

文字の代わりにVの写真がトップに現れたことに驚いた学生は、すぐに教師に報告。報告を受けた教師が、BTSのファンである姉にこの事実を伝えたことで、世界中のファンへと一気に拡散された。

この現象は、単なる偶然や一時的なハプニングとは言い難い。Googleの画像検索は、検索エンジン（Googleボット）が24時間体制でネット上のコンテンツを収集し、関連性の高い画像を上位に配置する仕組みに基づいている。

さらに、Googleトレンドなどで示される最新の検索急上昇ワードやトラフィックも反映されるため、特定のキーワードと人物が強固に結びついた場合、その人物が「文字」を差し置いて代表画像として定着することがある。

アルファベットの一文字である「V」を凌駕し、個人の写真が代表的に露出されるという事実は、世界中がいかにVを検索し、関心を寄せているかを裏付ける結果といえる。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。