「今日好き」松井芹、新ヘアが「かっこよすぎ」「イケメン化が止まらない」近影ショットに反響続々
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた松井芹が、3月11日までに自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」イケメン高校生「髪色も良すぎる」印象ガラリな新ヘア
松井は「髪切ったよ」とつづり、新しいヘアスタイルで鏡越しに微笑む自撮りショットを公開。これまでの額を出したヘアスタイルから、前髪を下ろした丸みのあるマッシュヘアへとイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿は「かっこよすぎて言葉が出ない」「イケメン化が止まらない」「似合いすぎてて最高」「可愛すぎる、天使か」「癒される」「髪色も良すぎる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。松井は「ドンタン編」「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」「夏休み編2025」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」イケメン高校生「髪色も良すぎる」印象ガラリな新ヘア
◆松井芹、ヘアカットを報告
松井は「髪切ったよ」とつづり、新しいヘアスタイルで鏡越しに微笑む自撮りショットを公開。これまでの額を出したヘアスタイルから、前髪を下ろした丸みのあるマッシュヘアへとイメージチェンジした姿を披露した。
◆松井芹の投稿に反響
この投稿は「かっこよすぎて言葉が出ない」「イケメン化が止まらない」「似合いすぎてて最高」「可愛すぎる、天使か」「癒される」「髪色も良すぎる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。松井は「ドンタン編」「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」「夏休み編2025」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】