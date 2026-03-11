モスバーガー×「コジコジ」初コラボ 限定グッズ4種が子ども向けセットに登場
ハンバーガーチェーンのモスバーガーは3月18日、全国の店舗でコジコジとの初めてのコラボレーションを実施する。子ども向けメニュー「モスワイワイセット」のおまけとして、コラボグッズを展開する。
「モスワイワイセット」は、子どもの味覚に配慮し、マスタードや生のたまねぎを使用しないやさしい味付けのハンバーガーやチキンナゲットに、フレンチフライポテトとドリンク、オリジナルのおまけを組み合わせたセットメニュー。価格は組み合わせによって異なり、税込540円〜660円。
今回の「コジコジ」とのコラボおまけは全4種類。提供期間は5月下旬までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了する。
モスバーガー×「コジコジ」初コラボ〈コラボおまけラインアップ〉
◆コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2種セット）
ぬりえシートに色付きの透明シールを貼って楽しめるおもちゃ。
◆コジコジのシール入り缶ケース
モスバーガー×コジコジのデザイン缶に、描き下ろしイラストのシールを入れた。
コジコジのシール入り缶ケース
◆コジコジのおしゃべりマグネット
セリフ付きイラストが特徴のかわいらしいマグネット。
◆コジコジのモスチキンふせん
「モスチキン」のまねをするコジコジをデザインしたふせん。
【画像はこちら】コジコジのおしゃべりマグネット、コジコジのモスチキンふせん、コジコジとぺたぺたシールぬりえ など
また、「モスワイワイセット」には新たに「ワイワイテリヤキバーガーセット」（税込610円）が登場するほか、紙パックのジュースとして「りんごジュース」も発売する。
「ワイワイテリヤキバーガーセット」は、テリヤキソースを絡めたパティに細切りのレタス、「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を合わせたメニュー。具材は定番の「テリヤキバーガー」と同じだが、レタスを細切りにし、マヨネーズタイプとテリヤキソースの量を調整することで、子どもが食べやすい味わいに仕上げた。
※「ワイワイテリヤキバーガー」は単品では販売しない。
【この記事の画像(8点)を見る】新登場「ワイワイテリヤキバーガー」など〈モスワイワイセット（540円〜660円）概要〉
「モスワイワイセット」は、「バーガーなど」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「ドリンク」＋「おまけ」を組み合わせたセット。
◆バーガーなど（以下から選択）
・ワイワイモスチーズバーガー
・ワイワイバーガー
・ワイワイチーズバーガー
・ワイワイテリヤキバーガー
・ワイワイナゲット
◆ドリンク（以下から選択）
・りんごジュース
・コールドドリンクS
・オレンジブレンド100 S
・モスシェイクS（＋50円）
「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）を原材料に使用していないメニュー。
セット内容は「低アレルゲンメニュー」＋「ドリンク」＋「おまけ」。
低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット(組み合わせ例)
◆低アレルゲンメニュー（以下から選択）
・ポークサンド＜米粉＞
・ポークロール＜米粉＞
※特定原材料等28品目のうち、ハンバーグとソーセージに「豚肉」を使用。
※「パックケチャップ＜減塩タイプ＞」には「りんご」を使用。
◆ドリンク（以下から選択）
・りんごジュース
・コールドドリンクS
・オレンジブレンド100 S
・モスシェイクS（＋50円）
※ドリンクにはアレルゲンを含む商品もある。詳細は公式サイトの「アレルギー情報」を参照。