モスバーガー×「コジコジ」初コラボ　限定グッズ4種が子ども向けセットに登場

ハンバーガーチェーンのモスバーガーは3月18日、全国の店舗でコジコジとの初めてのコラボレーションを実施する。子ども向けメニュー「モスワイワイセット」のおまけとして、コラボグッズを展開する。

「モスワイワイセット」は、子どもの味覚に配慮し、マスタードや生のたまねぎを使用しないやさしい味付けのハンバーガーやチキンナゲットに、フレンチフライポテトとドリンク、オリジナルのおまけを組み合わせたセットメニュー。価格は組み合わせによって異なり、税込540円〜660円。

今回の「コジコジ」とのコラボおまけは全4種類。提供期間は5月下旬までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了する。

モスバーガー×「コジコジ」初コラボ

〈コラボおまけラインアップ〉

◆コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2種セット）

ぬりえシートに色付きの透明シールを貼って楽しめるおもちゃ。

◆コジコジのシール入り缶ケース

モスバーガー×コジコジのデザイン缶に、描き下ろしイラストのシールを入れた。

コジコジのシール入り缶ケース

◆コジコジのおしゃべりマグネット

セリフ付きイラストが特徴のかわいらしいマグネット。

◆コジコジのモスチキンふせん

「モスチキン」のまねをするコジコジをデザインしたふせん。

【画像はこちら】コジコジのおしゃべりマグネット、コジコジのモスチキンふせん、コジコジとぺたぺたシールぬりえ など

また、「モスワイワイセット」には新たに「ワイワイテリヤキバーガーセット」（税込610円）が登場するほか、紙パックのジュースとして「りんごジュース」も発売する。

「ワイワイテリヤキバーガーセット」は、テリヤキソースを絡めたパティに細切りのレタス、「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を合わせたメニュー。具材は定番の「テリヤキバーガー」と同じだが、レタスを細切りにし、マヨネーズタイプとテリヤキソースの量を調整することで、子どもが食べやすい味わいに仕上げた。

※「ワイワイテリヤキバーガー」は単品では販売しない。

【この記事の画像(8点)を見る】新登場「ワイワイテリヤキバーガー」など

〈モスワイワイセット（540円〜660円）概要〉

「モスワイワイセット」は、「バーガーなど」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「ドリンク」＋「おまけ」を組み合わせたセット。

◆バーガーなど（以下から選択）

・ワイワイモスチーズバーガー

・ワイワイバーガー

・ワイワイチーズバーガー

・ワイワイテリヤキバーガー

・ワイワイナゲット

◆ドリンク（以下から選択）

・りんごジュース

・コールドドリンクS

・オレンジブレンド100 S

・モスシェイクS（＋50円）

〈低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット（590円）〉

「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）を原材料に使用していないメニュー。

セット内容は「低アレルゲンメニュー」＋「ドリンク」＋「おまけ」。

低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット(組み合わせ例)

◆低アレルゲンメニュー（以下から選択）

・ポークサンド＜米粉＞

・ポークロール＜米粉＞

※特定原材料等28品目のうち、ハンバーグとソーセージに「豚肉」を使用。

※「パックケチャップ＜減塩タイプ＞」には「りんご」を使用。

◆ドリンク（以下から選択）

・りんごジュース

・コールドドリンクS

・オレンジブレンド100 S

・モスシェイクS（＋50円）

※ドリンクにはアレルゲンを含む商品もある。詳細は公式サイトの「アレルギー情報」を参照。