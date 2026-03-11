“令和の爆弾小僧”が、大仕事をやってのけた。

10日、東前頭2枚目の藤ノ川（21）が、横綱大の里を撃破。初めての横綱戦で、初金星を獲得した。

立ち合いで大の里の右差しを左おっつけで封じると、右から強烈なノド輪。上体を起こされ、なんとか反撃しようとする横綱をタイミングよく引き落とした。大の里はこれで3連敗、藤ノ川は1勝2敗とした。

「大の里は今場所、絶不調。121キロと軽量で、変化などはしない藤ノ川を相手に、てっきり立ち合いはもろ手で吹っ飛ばすかと思いきや、右差し狙いですからね。ノド輪を食らった後も頭に血が上ったのか、無警戒で不用意に前に出過ぎた。歯車がすべて狂っている印象です。とはいえ、藤ノ川の相撲も見事。持ち味の思い切りの良さが発揮された」（若手親方）

相撲強豪校の埼玉栄では主将として活躍。複数の大学相撲部から誘いがあったものの、父の甲山親方（元幕内大碇）が部屋付きを務める伊勢ノ海部屋に入門。新入幕の昨年7月場所では10勝5敗で敢闘賞を受賞した。

「体は小さいが、気持ちは強い。文字通り、負けん気の塊です。相手の懐に入って、もろ差し、あるいはもろハズで一気に前に出る相撲が持ち味。何をするにも思い切りがよく、土俵際で逆転の投げを打つ時もためらわない。捨て身で技を繰り出すので、決まるケースが多い。性格も明るくサバサバしており、八角理事長（元横綱北勝海）をはじめ、親方衆にもファンが多い」（前出の親方）

取組後のインタビューでは「朝から気合が入ってたんで。勝つつもりでした」と話していたように、仕切りの時からやる気満々。はやる気持ちを抑えられず、一度は大の里につっかけたほど。仕切り直しでもすぐさま両手をつき、大の里が腰を下ろすのを今か今かと待ち構えていた。

現在が自己最高位。どこまで出世できるか、楽しみだ。

